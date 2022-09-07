***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:42
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060971
BIST
15:193.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 13,36
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:1918,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:1918,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:19998,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 998,01
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ORGE
|12,98
|54.424.174
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.678
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.833.863
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|166.289.641
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,35
|52.228.565
|% -5,95
|
|PRKME
|13,15
|45.942.723
|% -5,67
|
|PGSUS
|226,20
|587.493.906
|% 3,10
|
|HLGYO
|3,91
|499.631.544
|% 7,71
|
|KONTR
|45,10
|412.791.917
|% 5,18
|
|INVEO
|18,97
|275.205.210
|% 2,04
|
|OYAKC
|15,59
|260.314.528
|% -0,45
|
|SEGYO
|1,44
|93.571.526
|% 5,11
|
|IHLGM
|0,92
|48.055.545
|% 5,75
|
|MOBTL
|2,29
|90.144.149
|% -1,72
|
|HUNER
|4,58
|104.590.236
|% 1,33
|
|PSGYO
|4,02
|85.385.401
|% 3,34
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2346
|18,2398
|% 0,03
|
|Euro
|18,0503
|18,0594
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7772
|20,8814
|% -0,75
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,07
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,53
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32BRKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 007 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 06 artarak (% 0.46 ) 3, 720
-
15:31XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 63, 190.00 milyon TL de
-
15:31DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 672 adet işlem
-
15:30ALGYO
Yüzde 7.98 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 102, 060 adet işlem