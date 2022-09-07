***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:43
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060972
BIST
14:153.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 3,51
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:1518,2368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:1518,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:15998,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,55
|Açılış
|: 998,92
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ORGE
|12,98
|53.765.180
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.832.565
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|12.614.450
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|164.626.002
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.680.994
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,23
|45.110.631
|% -7,01
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,33
|156.798.696
|% -5,76
|
|YKBNK
|8,07
|5.342.324.313
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,24
|4.478.874.129
|% -2,12
|
|EKGYO
|4,89
|3.915.569.156
|% 8,43
|
|THYAO
|73,80
|3.399.906.790
|% 0,20
|
|SISE
|26,26
|3.086.444.224
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,89
|3.915.569.156
|% 8,43
|
|YKBNK
|8,07
|5.342.324.313
|% -2,54
|
|AKBNK
|15,24
|4.478.874.129
|% -2,12
|
|ISCTR
|10,46
|2.641.427.943
|% -0,66
|
|VAKBN
|10,76
|2.065.875.333
|% 6,75
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2368
|% 0,01
|
|Euro
|18,0569
|18,0642
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7997
|20,9040
|% -0,64
|
|Frank
|18,4419
|18,5530
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,62
|
|Altın Gr.
|998
|999
|1,16
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|-3,00
|
|Tam
|6.764
|6.844
|4,00
|
|Yarım
|3.296
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,39
|