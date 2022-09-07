***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:44
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060973
BIST
12:503.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,75
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:5018,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:5018,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:501.000,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.000,37
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,49
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ORGE
|12,98
|53.022.854
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.557.746
|% 9,95
|
|ZRGYO
|4,53
|83.991.354
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.117.027
|% -9,97
|
|AYEN
|27,02
|102.809.083
|% -8,41
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,35
|38.519.047
|% -5,65
|
|ALKA
|66,60
|32.806.531
|% -5,60
|
|YKBNK
|8,09
|4.455.194.125
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,40
|3.609.620.354
|% -1,09
|
|EKGYO
|4,83
|3.227.413.502
|% 7,10
|
|THYAO
|74,30
|2.906.914.025
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,29
|2.025.550.829
|% -2,28
|
|EKGYO
|4,83
|3.227.413.502
|% 7,10
|
|YKBNK
|8,09
|4.455.194.125
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,40
|3.609.620.354
|% -1,09
|
|ISCTR
|10,29
|2.025.550.829
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,76
|1.814.375.386
|% 6,75
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2272
|18,2421
|% 0,04
|
|Euro
|18,0708
|18,0788
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,8730
|20,9776
|% -0,29
|
|Frank
|18,4566
|18,5678
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.774
|6.853
|13,00
|
|Yarım
|3.301
|3.347
|8,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,10
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|0,75
|