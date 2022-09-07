***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:45
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060974
BIST
15:183.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 12,46
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:1818,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:1818,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:18998,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 998,19
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ORGE
|12,98
|54.424.174
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.678
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.833.863
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|166.289.641
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,35
|52.228.565
|% -5,95
|
|PRKME
|13,15
|45.942.723
|% -5,67
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|THYAO
|74,00
|4.117.859.270
|% 0,48
|
|SISE
|26,16
|3.438.040.582
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,44
|2.967.047.122
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,93
|2.423.030.405
|% 8,43
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2327
|18,2427
|% 0,05
|
|Euro
|18,0422
|18,0530
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,7772
|20,8814
|% -0,75
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,07
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,05
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-0,23
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32BRKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 007 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 06 artarak (% 0.46 ) 3, 720
-
15:31XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 63, 190.00 milyon TL de
-
15:31DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 672 adet işlem
-
15:30ALGYO
Yüzde 7.98 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 102, 060 adet işlem