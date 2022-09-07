***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2022 12:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060977
BIST
12:593.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 7,14
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:5918,2369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:5918,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:591.000,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.000,79
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,90
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ORGE
|12,98
|53.116.647
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.460.312
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.302.484
|% 9,98
|
|CUSAN
|14,15
|23.589.400
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.136.552
|% -9,97
|
|AYEN
|26,68
|126.465.742
|% -9,56
|
|SANEL
|10,01
|1.409.743
|% -6,88
|
|COSMO
|32,60
|858.832
|% -6,64
|
|ALKA
|66,70
|33.534.047
|% -5,46
|
|YKBNK
|8,10
|4.524.412.675
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,36
|3.682.949.845
|% -1,35
|
|EKGYO
|4,84
|3.256.693.609
|% 7,32
|
|THYAO
|74,25
|2.944.230.643
|% 0,81
|
|ISCTR
|10,31
|2.082.543.961
|% -2,09
|
|EKGYO
|4,84
|3.256.693.609
|% 7,32
|
|YKBNK
|8,10
|4.524.412.675
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,36
|3.682.949.845
|% -1,35
|
|ISCTR
|10,31
|2.082.543.961
|% -2,09
|
|VAKBN
|10,76
|1.837.116.158
|% 6,75
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2308
|18,2369
|% 0,01
|
|Euro
|18,0538
|18,0637
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8869
|20,9917
|% -0,22
|
|Frank
|18,4625
|18,5737
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|4,31
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.775
|6.853
|13,00
|
|Yarım
|3.301
|3.347
|8,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|93,74
|93,74
|0,91
|