***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Rapor Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069788
BIST
15:353.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 24,96
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:3518,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0307
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:3518,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0409
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:351.002,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -12,42
|Açılış
|: 1.002,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:33
|CRFSA
|44,32
|85.180.142
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|ULUUN
|31,60
|341.972.187
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|145.852.170
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.694.181
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.506.265
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.153.202
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,85
|4.506.275.274
|% 1,96
|
|EKGYO
|4,35
|1.948.527.376
|% 1,16
|
|SASA
|86,05
|1.864.628.261
|% -1,15
|
|SISE
|30,22
|1.750.045.030
|% 1,55
|
|ASELS
|32,26
|1.643.197.760
|% 2,48
|
|EKGYO
|4,35
|1.948.527.376
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|235.483.235
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|927.622.776
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|599.172.494
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,29
|806.150.836
|% -0,72
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5704
|18,5853
|% -0,16
|
|Euro
|18,0429
|18,0608
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,4982
|20,6010
|% -0,39
|
|Frank
|18,5426
|18,6543
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% -0,23
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,88
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,59
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,42
|97,42
|-0,50
|
Seans Raporu
15:33
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15:50KTSKR
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