***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Rapor Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069797
BIST
14:263.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 18,94
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2618,5826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0334
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:2618,0352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0665
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:261.004,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -10,53
|Açılış
|: 1.004,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:24
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.808.015
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|383.569.196
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.280.980
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|MARTI
|4,75
|128.886.367
|% -5,00
|
|THYAO
|85,65
|3.752.978.604
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.775.685.728
|% 0,93
|
|SASA
|85,90
|1.741.132.726
|% -1,32
|
|SISE
|30,12
|1.497.867.167
|% 1,21
|
|ASELS
|32,02
|1.430.547.125
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.775.685.728
|% 0,93
|
|DOHOL
|5,33
|559.477.813
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|182.427.430
|% -2,26
|
|YKBNK
|8,13
|751.918.738
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,30
|723.095.502
|% -0,60
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0287
|18,0458
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4859
|20,5886
|% -0,45
|
|Frank
|18,5230
|18,6346
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,72
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,12
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|-70,00
|
|Tam
|6.745
|6.796
|-135,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|-0,79
|
Seans Raporu
14:24
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-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 98 artarak (% 0.36 ) 3, 929
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14:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SASA
-
14:39XU100
Endeks 3, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 282.00 milyon TL de
-
14:39ULUUN
Yüzde 9.81 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 983, 530 adet işlem
-
14:38COSMO
Yüzde 9.96 oranında artışla 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 380 adet işlem