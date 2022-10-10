***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:30
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Rapor Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069798
BIST
14:183.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 15,35
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:1818,5920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:1818,0457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0560
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:181.003,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,76
|Açılış
|: 1.003,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:16
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|96.768.995
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|382.631.056
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.258.187
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|MARTI
|4,73
|128.540.395
|% -5,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|THYAO
|85,60
|3.695.549.935
|% 1,66
|
|SASA
|85,85
|1.722.838.028
|% -1,38
|
|EKGYO
|4,34
|1.709.621.434
|% 0,93
|
|SISE
|30,10
|1.474.917.259
|% 1,14
|
|ASELS
|32,02
|1.385.198.422
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,34
|1.709.621.434
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,73
|182.142.482
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,33
|549.666.250
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|719.004.831
|% -0,37
|
|ISCTR
|8,29
|706.564.231
|% -0,72
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5762
|18,5864
|% -0,16
|
|Euro
|18,0362
|18,0501
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,4683
|20,5709
|% -0,54
|
|Frank
|18,5230
|18,6346
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,72
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,12
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|-70,00
|
|Tam
|6.745
|6.796
|-135,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,21
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|-0,79
|
Seans Raporu
14:16
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-
14:31KRTEK
Yüzde 4.04 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 703 adet işlem
-
14:30HEDEF
Yüzde 7.63 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 033, 987 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, PGSUS
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, FROTO, THYAO
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 24 artarak (% 0.32 ) 3, 182