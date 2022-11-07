***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 15:16
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077432
BIST
15:034.305
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 88,18
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.320
En Düşük
4.230
15:0318,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:0318,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0904
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:031.003,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:03
|POLTK
|968,10
|19.882.199
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,70
|75.217.429
|% 9,99
|
|KONYA
|2.551,80
|161.294.785
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.980.902.228
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|16.208.124
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,17
|18.856.978
|% -9,46
|
|PRKME
|14,42
|122.309.323
|% -7,74
|
|BTCIM
|39,04
|32.266.614
|% -7,18
|
|KRDMD
|13,84
|5.629.020.490
|% 6,46
|
|THYAO
|103,70
|5.258.361.948
|% -0,48
|
|EREGL
|36,62
|4.980.902.228
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,77
|3.373.651.159
|% 3,70
|
|PETKM
|14,28
|3.223.456.505
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,77
|3.373.651.159
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,84
|5.629.020.490
|% 6,46
|
|PETKM
|14,28
|3.223.456.505
|% 2,00
|
|HALKB
|8,88
|1.986.037.706
|% 3,98
|
|ISCTR
|9,27
|2.059.014.030
|% 3,58
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6059
|% 0,21
|
|Euro
|18,5737
|18,5817
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2286
|21,3351
|% 0,79
|
|Frank
|18,7198
|18,8326
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|6.684
|6.785
|-4,00
|
|Tam
|6.714
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,20
|98,20
|-0,37
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:17VAKFN
Yüzde 6.80 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 362, 119 adet işlem
-
15:16PRDGS
Yüzde 9.03 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 541, 444 adet işlem
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 56 artarak (% 2.65 ) 4, 706
-
15:15SAHOL
Yüzde 5.49 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 308, 107 adet işlem
-
15:13MNDRS
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 068, 961 adet işlem