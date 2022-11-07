***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 15:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077452
BIST
16:474.322
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 105,36
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:4718,5968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:4718,6033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1120
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:471.002,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.002,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:47
|BFREN
|2.332,90
|92.451.953
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.234.720
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.999.032.717
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.538.001
|% 9,96
|
|IMASM
|131,50
|31.623.597
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|17.027.587
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|PRKME
|14,37
|136.812.011
|% -8,06
|
|EGEPO
|14,40
|30.739.772
|% -7,99
|
|BTCIM
|38,96
|41.768.905
|% -7,37
|
|THYAO
|104,90
|7.699.150.210
|% 0,67
|
|KRDMD
|13,77
|6.253.878.946
|% 5,92
|
|EREGL
|36,62
|4.999.032.717
|% 9,97
|
|TUPRS
|440,20
|4.139.342.414
|% 2,80
|
|PETKM
|14,43
|3.981.569.126
|% 3,07
|
|EKGYO
|4,78
|3.944.469.553
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,77
|6.253.878.946
|% 5,92
|
|ISCTR
|9,27
|2.599.679.585
|% 3,58
|
|PETKM
|14,43
|3.981.569.126
|% 3,07
|
|HALKB
|8,82
|2.418.151.480
|% 3,28
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5737
|18,5968
|% 0,16
|
|Euro
|18,5795
|18,6033
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,2615
|21,3681
|% 0,95
|
|Frank
|18,7319
|18,8447
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9343
|4,9590
|% 0,18
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,72
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.720
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|97,97
|97,97
|-0,60
|
Seans Raporu
16:47
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17:02CEMAS
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 483, 646 adet işlem
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17:01KRTEK
Yüzde 5.83 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 789 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 69 artarak (% 2.96 ) 4, 720
-
17:00XU100
Endeks 4, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 88, 187.00 milyon TL de
-
17:00IMASM
Yüzde 9.95 oranında artışla 131.50 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 258 adet işlem