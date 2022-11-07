***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 15:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077454
BIST
15:254.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 104,22
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.323
En Düşük
4.230
15:2518,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0425
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:2518,5723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0810
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:251.002,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,90
|Açılış
|: 1.002,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:25
|POLTK
|968,10
|22.075.907
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.986.919.919
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.120.314
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.569.050
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.315.177
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,20
|22.136.933
|% -9,27
|
|PRKME
|14,34
|126.925.753
|% -8,25
|
|MERCN
|25,70
|77.725.959
|% -7,29
|
|THYAO
|105,00
|6.615.833.034
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,78
|5.804.262.960
|% 6,00
|
|EREGL
|36,62
|4.986.919.919
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,75
|3.528.559.314
|% 3,26
|
|PETKM
|14,34
|3.338.633.800
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,75
|3.528.559.314
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,78
|5.804.262.960
|% 6,00
|
|HALKB
|8,89
|2.105.850.192
|% 4,10
|
|PETKM
|14,34
|3.338.633.800
|% 2,43
|
|ISCTR
|9,28
|2.168.637.013
|% 3,69
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6088
|% 0,23
|
|Euro
|18,5599
|18,5723
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2290
|21,3354
|% 0,79
|
|Frank
|18,7258
|18,8386
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,22
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,91
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|-2,00
|
|Tam
|6.717
|6.766
|132,00
|
|Yarım
|3.273
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,66
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,17
|98,17
|-0,40
|