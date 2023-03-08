***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 13:35
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121530
BIST
17:595.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 56,48
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.442
En Düşük
5.341
17:5918,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0440
|Açılış
|: 20,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
20,0594
En Düşük
19,8891
17:591.108,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.107,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.596.895
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.355.146
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|530.481.079
|% 9,99
|
|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|3.074.311
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.816
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.317.243.304
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|EREGL
|43,06
|4.741.036.433
|% -2,84
|
|YKBNK
|11,54
|5.367.406.382
|% 7,75
|
|ISCTR
|14,27
|5.651.787.009
|% 9,94
|
|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9350
|18,9430
|% 0,12
|
|Euro
|19,9959
|20,0041
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,3350
|22,4470
|% 0,12
|
|Frank
|20,0333
|20,1540
|% 0,14
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,75
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.543
|7.611
|28,00
|
|Yarım
|3.685
|3.724
|13,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,29
|0,07
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|-0,55
|