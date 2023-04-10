***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 11:01
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
03 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134605
BIST
15:215.036
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 111,41
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2119,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0468
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2120,9607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0322
|Açılış
|: 21,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:211.237,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.237,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.488.680
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|109.781.897
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.950.019
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.421.246
|% -6,46
|
|KRGYO
|17,40
|14.153.001
|% -6,45
|
|AVHOL
|19,64
|100.007.117
|% -5,94
|
|COSMO
|83,00
|5.930.393
|% -5,74
|
|ULUSE
|142,70
|72.926.651
|% -4,74
|
|THYAO
|130,50
|3.486.414.264
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,18
|2.149.328.736
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,13
|1.915.434.177
|% 6,58
|
|EREGL
|35,48
|1.699.740.675
|% 1,78
|
|ASTOR
|57,95
|1.444.220.628
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.915.434.177
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,18
|2.149.328.736
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.901.818
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,84
|343.701.988
|% 9,01
|
|YKBNK
|9,91
|595.939.455
|% 2,27
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2785
|19,2836
|% 0,24
|
|Euro
|20,9478
|20,9607
|% -0,15
|
|Sterlin
|23,7781
|23,8973
|% -0,15
|
|Frank
|21,1161
|21,2433
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1209
|5,1466
|% 0,16
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|-10,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.532
|8.592
|29,00
|
|Yarım
|4.167
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|0,05
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,22
|