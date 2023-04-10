***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 11:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
03 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134607
BIST
15:205.036
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 111,69
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2019,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0468
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2020,9607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0322
|Açılış
|: 21,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:201.237,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.237,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:20
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.472.558
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|107.629.341
|% 9,95
|
|AZTEK
|25,64
|153.007.483
|% 9,95
|
|KRGYO
|17,40
|14.116.304
|% -6,45
|
|DERHL
|5,37
|27.315.890
|% -6,28
|
|AVHOL
|19,64
|99.750.568
|% -5,94
|
|COSMO
|83,00
|5.930.393
|% -5,74
|
|ULUSE
|143,00
|72.904.668
|% -4,54
|
|THYAO
|130,40
|3.484.150.695
|% 2,35
|
|KOZAL
|22,18
|2.148.182.738
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.813.189
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.697.053.330
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.441.722.470
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,14
|1.914.813.189
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,18
|2.148.182.738
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.898.219
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,83
|343.090.205
|% 8,78
|
|YKBNK
|9,92
|594.799.383
|% 2,37
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2785
|19,2836
|% 0,24
|
|Euro
|20,9478
|20,9607
|% -0,15
|
|Sterlin
|23,7964
|23,9157
|% -0,07
|
|Frank
|21,1307
|21,2580
|% -0,17
|
|Riyal
|5,1213
|5,1470
|% 0,17
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|-7,57
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.521
|8.581
|18,00
|
|Yarım
|4.162
|4.199
|9,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|-0,07
|