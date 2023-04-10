***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.04.2023 11:04
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134614
BIST
15:225.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,19
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:2219,2819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:2220,9741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0188
|Açılış
|: 21,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:221.238,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.237,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:22
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.489.166
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|109.883.117
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.029.643
|% 9,95
|
|DERHL
|5,36
|27.547.645
|% -6,46
|
|KRGYO
|17,40
|14.189.802
|% -6,45
|
|COSMO
|82,85
|5.930.559
|% -5,91
|
|AVHOL
|19,65
|100.230.047
|% -5,89
|
|ULUSE
|142,50
|73.143.976
|% -4,87
|
|THYAO
|130,50
|3.491.246.350
|% 2,43
|
|KOZAL
|22,20
|2.150.715.658
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.244.393
|% 6,73
|
|EREGL
|35,50
|1.701.707.754
|% 1,84
|
|ASTOR
|58,00
|1.445.938.901
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,14
|1.918.244.393
|% 6,73
|
|KOZAL
|22,20
|2.150.715.658
|% 2,78
|
|IHLGM
|1,01
|77.901.827
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,84
|345.899.350
|% 9,01
|
|YKBNK
|9,90
|597.454.804
|% 2,17
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2766
|19,2819
|% 0,23
|
|Euro
|20,9399
|20,9741
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,7775
|23,8968
|% -0,15
|
|Frank
|21,1208
|21,2481
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1212
|5,1469
|% 0,17
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|-9,95
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.531
|8.591
|28,00
|
|Yarım
|4.166
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,06
|
|B. Petrol
|85,30
|85,30
|0,18
|