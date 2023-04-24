***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
24.04.2023 09:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140381
BIST
15:165.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 32,19
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1619,4070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1621,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1286
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:161.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|25.849.274
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.051.376
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.596.774
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,80
|274.340.607
|% -6,18
|
|MEPET
|4,79
|56.570.909
|% -5,89
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,60
|45.384.026
|% -5,65
|
|THYAO
|135,70
|2.053.122.542
|% 1,27
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.277.279
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,90
|1.368.598.965
|% 7,76
|
|EREGL
|34,34
|1.334.564.610
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,68
|515.323.307
|% -0,60
|
|ISCTR
|11,91
|812.710.567
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,22
|655.924.895
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,83
|1.026.182.255
|% 0,73
|
|KOZAL
|22,62
|1.031.196.561
|% -0,44
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0613
|24,1820
|% -0,00
|
|Frank
|21,7021
|21,8329
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1585
|5,1844
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|
Seans Raporu
15:14
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