***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 14:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
04 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148616
BIST
16:244.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -23,62
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2419,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2421,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0931
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:241.271,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.271,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:24
|OSMEN
|72,10
|18.928.684
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,37
|82.056.794
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|51.783.125
|% 9,94
|
|GRTRK
|22,70
|821.507.612
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.105.994
|% -9,98
|
|CWENE
|118,90
|3.020.199.865
|% -9,44
|
|OYLUM
|3,77
|65.057.553
|% -9,38
|
|SEKFK
|7,39
|39.985.244
|% -9,33
|
|ISCTR
|12,04
|4.254.889.316
|% 2,82
|
|KCHOL
|85,55
|3.469.031.282
|% 6,14
|
|CWENE
|118,90
|3.020.199.865
|% -9,44
|
|THYAO
|130,00
|3.014.492.684
|% -2,11
|
|AKBNK
|16,63
|2.558.586.122
|% 0,85
|
|ISCTR
|12,04
|4.254.889.316
|% 2,82
|
|YKBNK
|10,26
|2.105.805.673
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,63
|2.558.586.122
|% 0,85
|
|SKBNK
|2,24
|266.045.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|610.155.422
|% -0,36
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5121
|19,5163
|% 0,07
|
|Euro
|21,3589
|21,3636
|% -0,43
|
|Sterlin
|24,4780
|24,6008
|% -0,23
|
|Frank
|21,7383
|21,8693
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1870
|5,2131
|% 0,05
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.026
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,57
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.212
|9.447
|31,37
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.271
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|16,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-0,68
|
Seans Raporu
16:24
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