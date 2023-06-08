***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 15:08
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
05 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157241
BIST
15:365.506
En Düşük
|Değişim
|: -1,00%
|| -55,57
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3623,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1370
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3625,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,4673
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:361.468,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.468,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.470,38
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:21
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.789.020
|% 9,98
|
|ADEL
|158,00
|60.910.314
|% 9,95
|
|EGEPO
|16,14
|24.177.115
|% 9,95
|
|CRFSA
|55,40
|58.143.366
|% 9,92
|
|IMASM
|17,66
|593.952.233
|% -9,99
|
|DOGUB
|15,12
|103.371.420
|% -9,95
|
|ETILR
|16,68
|43.567.443
|% -9,64
|
|IHEVA
|1,70
|83.954.565
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,20
|4.949.119.887
|% -1,33
|
|YKBNK
|12,28
|3.096.616.417
|% 1,40
|
|AKBNK
|18,35
|3.094.148.311
|% -0,22
|
|KRDMD
|20,36
|2.671.140.263
|% 0,49
|
|SASA
|64,80
|2.611.143.211
|% -2,26
|
|EKGYO
|7,80
|2.111.303.072
|% -2,13
|
|YKBNK
|12,28
|3.096.616.417
|% 1,40
|
|ISCTR
|13,48
|2.484.528.170
|% 1,51
|
|AKBNK
|18,35
|3.094.148.311
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,54
|375.702.289
|% 1,20
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3839
|23,4062
|% 0,65
|
|Euro
|25,3144
|25,4613
|% 2,07
|
|Sterlin
|29,0901
|29,2360
|% 0,86
|
|Frank
|25,7040
|25,8589
|% 0,99
|
|Riyal
|6,2185
|6,2497
|% 0,56
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,06
|
|Cumhuriyet
|9.826
|9.974
|-11,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.802
|4.877
|8,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.435
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|17,80
|17,82
|0,28
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|0,60
|
Seans Raporu
15:21
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15:36XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 642.00 milyon TL de
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15:32IHEVA
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 320 adet işlem
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15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 02 kaybederek (% -0.88 ) 4, 979
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15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, EGPRO, YESIL, BURVA, EGEPO, PENTA, ADEL, SODSN, VKFYO
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15:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHEVA, DOGUB, ETILR, IMASM