***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 15:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
05 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157247
BIST
15:375.502
En Düşük
|Değişim
|: -1,07%
|| -59,42
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3723,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1343
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3725,4347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,4901
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:371.470,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,71
|Açılış
|: 1.470,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.471,18
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:35
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.860.413
|% 9,98
|
|EGPRO
|91,50
|86.203.388
|% 9,98
|
|ADEL
|158,00
|61.278.138
|% 9,95
|
|EGEPO
|16,14
|26.026.840
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|595.082.614
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|46.945.411
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.432.640
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|84.046.593
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,40
|5.059.295.255
|% -1,22
|
|AKBNK
|18,41
|3.170.544.308
|% 0,11
|
|YKBNK
|12,29
|3.158.180.365
|% 1,49
|
|KRDMD
|20,40
|2.735.849.321
|% 0,69
|
|SASA
|64,90
|2.661.850.064
|% -2,11
|
|EKGYO
|7,82
|2.169.270.071
|% -1,88
|
|YKBNK
|12,29
|3.158.180.365
|% 1,49
|
|ISCTR
|13,47
|2.554.485.120
|% 1,43
|
|AKBNK
|18,41
|3.170.544.308
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,56
|384.403.031
|% 1,99
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3894
|23,3945
|% 0,60
|
|Euro
|25,3372
|25,3833
|% 1,76
|
|Sterlin
|29,1189
|29,2649
|% 0,96
|
|Frank
|25,7639
|25,9191
|% 1,22
|
|Riyal
|6,2172
|6,2483
|% 0,54
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|14,44
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,25
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.755
|10.021
|-24,36
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,30
|
|B. Petrol
|77,54
|77,54
|0,59
|