***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 14:18
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168776
BIST
'
16:136.278
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 90,63
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:1326,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0690
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:1328,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:131.608,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.608,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:13
|EUPWR
|114,40
|1.456.619.710
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.851.938
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.451.050
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.742.929
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,10
|192.791.520
|% -6,27
|
|YAPRK
|114,70
|52.766.131
|% -5,98
|
|ICUGS
|8,19
|19.803.608
|% -3,65
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|THYAO
|217,20
|6.460.347.733
|% 0,93
|
|ASTOR
|82,35
|6.152.078.825
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,41
|3.587.194.005
|% -0,47
|
|ASELS
|61,60
|3.019.390.107
|% 4,32
|
|EREGL
|39,54
|2.800.668.120
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,41
|3.587.194.005
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,74
|730.244.694
|% 3,89
|
|PETKM
|16,56
|2.445.056.830
|% 3,95
|
|ADESE
|1,76
|244.189.331
|% 8,64
|
|YKBNK
|13,09
|1.506.481.690
|% 1,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0862
|26,1065
|% 0,27
|
|Euro
|28,5963
|28,6124
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,2123
|33,3789
|% -0,34
|
|Frank
|29,1724
|29,3482
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9358
|6,9706
|% 0,23
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.402
|10.598
|-68,00
|
|Yarım
|5.201
|5.323
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.662
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,18
|19,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-0,56
|
Seans Raporu
16:13
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16:28XU100
Endeks 6, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 79, 288.00 milyon TL de
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16:28ICBCT
Yüzde 5.39 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 749, 402 adet işlem
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16:27IZINV
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 470 adet işlem
-
16:26VKING
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 198 adet işlem
-
16:25BERA
Yüzde 7.92 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 314, 378 adet işlem