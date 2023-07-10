***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 14:23
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168780
BIST
'
16:156.279
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 91,71
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:1526,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0640
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:1528,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0471
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:151.609,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.609,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BRYAT
|1.553,70
|420.294.127
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.456.514.462
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.804.673
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.742.929
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,10
|192.405.578
|% -6,27
|
|YAPRK
|114,60
|52.685.038
|% -6,07
|
|ICUGS
|8,11
|19.755.878
|% -4,59
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|THYAO
|217,30
|6.426.555.521
|% 0,98
|
|ASTOR
|82,40
|6.146.157.039
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,41
|3.584.804.614
|% -0,47
|
|ASELS
|61,55
|3.006.419.841
|% 4,23
|
|EREGL
|39,56
|2.787.847.184
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,41
|3.584.804.614
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,75
|709.058.633
|% 4,17
|
|PETKM
|16,55
|2.434.078.147
|% 3,89
|
|ADESE
|1,75
|244.024.140
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,09
|1.485.770.284
|% 1,00
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0897
|26,0951
|% 0,22
|
|Euro
|28,5910
|28,6150
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,2134
|33,3799
|% -0,34
|
|Frank
|29,1668
|29,3425
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9361
|6,9709
|% 0,23
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:28XU100
Endeks 6, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 79, 288.00 milyon TL de
-
16:28ICBCT
Yüzde 5.39 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 749, 402 adet işlem
-
16:27IZINV
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.60 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 470 adet işlem
-
16:26VKING
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 274, 198 adet işlem
-
16:25BERA
Yüzde 7.92 oranında artışla 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 314, 378 adet işlem