***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 17:37
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182161
BIST
'
17:427.420
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -50,01
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4227,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4229,5926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:421.677,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:42
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.557.148.962
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.952.384
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.823.425
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|386.343.259
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|TKNSA
|26,62
|397.089.067
|% -8,52
|
|KORDS
|84,25
|526.583.198
|% -8,07
|
|THYAO
|261,30
|12.399.437.300
|% -2,10
|
|ASTOR
|114,90
|7.382.502.639
|% 7,08
|
|KOZAL
|28,12
|5.891.106.243
|% 2,85
|
|YKBNK
|14,86
|4.717.750.951
|% 0,13
|
|ISCTR
|16,17
|4.576.270.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,86
|4.717.750.951
|% 0,13
|
|SKBNK
|3,20
|918.444.455
|% 2,89
|
|EKGYO
|8,97
|2.555.346.557
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,17
|4.576.270.755
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|457.624.433
|% 4,76
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9990
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5775
|29,5926
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,2563
|34,4281
|% -0,40
|
|Frank
|30,7180
|30,9030
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,14
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,18
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.182
|11.285
|139,00
|
|Yarım
|5.595
|5.669
|70,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.834
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,22
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,81
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:57ISYAT
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 907, 687 adet işlem
-
17:56MAKTK
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 806 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 280 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 68 kaybederek (% -1.07 ) 8, 001
-
17:54XU100
Endeks 7, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 125, 758.00 milyon TL de