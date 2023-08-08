***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 17:38
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182162
BIST
'
17:417.420
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -50,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4127,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0545
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4129,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0787
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:411.676,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.555.936.063
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.795.771
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.812.655
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|385.996.969
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,48
|394.962.700
|% -9,00
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|KORDS
|84,20
|523.270.661
|% -8,13
|
|THYAO
|259,90
|12.207.818.949
|% -2,62
|
|ASTOR
|115,80
|7.258.625.712
|% 7,92
|
|KOZAL
|27,94
|5.805.276.439
|% 2,19
|
|YKBNK
|14,71
|4.630.215.715
|% -0,88
|
|ISCTR
|16,04
|4.513.019.760
|% -0,80
|
|YKBNK
|14,71
|4.630.215.715
|% -0,88
|
|SKBNK
|3,18
|899.604.967
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,95
|2.534.640.414
|% -1,97
|
|ISCTR
|16,04
|4.513.019.760
|% -0,80
|
|ADESE
|1,97
|457.179.302
|% 4,23
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0054
|27,0169
|% 0,20
|
|Euro
|29,5876
|29,6056
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,2451
|34,4169
|% -0,43
|
|Frank
|30,7082
|30,8932
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1808
|7,2168
|% 0,14
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-7,91
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.180
|11.280
|134,00
|
|Yarım
|5.594
|5.666
|67,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.833
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,96
|