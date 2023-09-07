***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 22:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192895
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0176
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0295
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.655,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.655,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8284
|26,8347
|% 0,07
|
|Euro
|28,7237
|28,7653
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,3600
|33,5273
|% -0,21
|
|Frank
|29,9324
|30,1128
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1315
|7,1672
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|2,17
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|3,59
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.992
|11.100
|-11,00
|
|Yarım
|5.513
|5.571
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.786
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|-0,15
|
|B. Petrol
|90,01
|90,01
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
-
17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL