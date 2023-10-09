***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 14:23
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202359
BIST
'
17:208.260
En Düşük
|Değişim
|: -2,42%
|| -204,53
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.260
En Yüksek
8.384
17:2027,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1247
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:2029,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:201.646,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 20,99
|Açılış
|: 1.646,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DMRGD
|19,91
|28.318.491
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|644.916.992
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.428.757
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.549.383
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|38.084.021
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|135.575.641
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|NATEN
|379,90
|146.569.212
|% -9,66
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|42,90
|7.711.295.475
|% 4,84
|
|TUPRS
|149,80
|6.186.753.032
|% 1,42
|
|THYAO
|229,40
|5.673.077.778
|% -3,78
|
|PETKM
|23,34
|4.406.311.177
|% 1,04
|
|EREGL
|43,72
|3.751.164.492
|% -2,71
|
|ZOREN
|6,28
|3.045.862.446
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,28
|2.454.691.127
|% -4,17
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,34
|4.406.311.177
|% 1,04
|
|ASELS
|42,90
|7.711.295.475
|% 4,84
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6958
|27,7018
|% 0,45
|
|Euro
|29,2374
|29,2504
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,7333
|33,9024
|% 0,25
|
|Frank
|30,4358
|30,6192
|% 0,82
|
|Riyal
|7,3630
|7,3999
|% 0,43
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,23
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|18,78
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.126
|11.229
|222,00
|
|Yarım
|5.580
|5.632
|112,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|56,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,32
|0,15
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|2,69
|
Seans Raporu
17:20
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17:35IHLGM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 124, 290 adet işlem
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17:34BARMA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 919 adet işlem
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17:33XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 03 altında . İşlem hacmi 112, 130.00 milyon TL de
-
17:33NUHCM
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 364.50 lira fiyatla işlem gören hissede 424, 865 adet işlem
-
17:32NIBAS
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 19.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 882 adet işlem