***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 14:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202365
BIST
'
17:228.269
En Düşük
|Değişim
|: -2,32%
|| -196,39
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.259
En Yüksek
8.384
17:2227,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1253
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:2229,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:221.646,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 21,35
|Açılış
|: 1.646,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:22
|DMRGD
|19,91
|28.359.704
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|644.950.372
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.751.294
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.428.757
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|86.903.067
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.403.447
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,90
|46.619.213
|% -9,79
|
|NATEN
|379,50
|148.160.357
|% -9,75
|
|ASELS
|42,98
|7.744.998.198
|% 5,03
|
|TUPRS
|149,40
|6.230.982.644
|% 1,15
|
|THYAO
|229,30
|5.707.136.771
|% -3,82
|
|PETKM
|23,28
|4.450.360.759
|% 0,78
|
|EREGL
|43,70
|3.768.434.909
|% -2,76
|
|ZOREN
|6,27
|3.048.903.142
|% -8,20
|
|EKGYO
|8,29
|2.483.389.776
|% -4,05
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,28
|4.450.360.759
|% 0,78
|
|ASELS
|42,98
|7.744.998.198
|% 5,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6963
|27,7024
|% 0,45
|
|Euro
|29,2411
|29,2540
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,7312
|33,9004
|% 0,25
|
|Frank
|30,4331
|30,6165
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3630
|7,3999
|% 0,43
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|20,99
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.141
|11.247
|240,00
|
|Yarım
|5.588
|5.641
|121,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.820
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,19
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|3,25
|
Seans Raporu
17:22
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17:37MAKTK
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 190, 238 adet işlem
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17:36ANHYT
Yüzde -7.93 oranında düşüşle 49.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 219, 384 adet işlem
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17:35IHLGM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 124, 290 adet işlem
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17:34BARMA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 919 adet işlem
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17:33XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 03 altında . İşlem hacmi 112, 130.00 milyon TL de