***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 14:32
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Portföy Dağılım Raporu Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202369
BIST
'
17:228.269
En Düşük
|Değişim
|: -2,32%
|| -196,39
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.259
En Yüksek
8.384
17:2227,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1253
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:2229,2540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:221.646,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 21,35
|Açılış
|: 1.646,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DMRGD
|19,91
|28.237.019
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|644.705.121
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.549.383
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.168.254
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|COSMO
|173,60
|128.082.200
|% -9,49
|
|NATEN
|383,00
|137.335.085
|% -8,92
|
|ASELS
|42,90
|7.622.140.552
|% 4,84
|
|TUPRS
|149,60
|6.093.545.803
|% 1,29
|
|THYAO
|229,20
|5.555.305.706
|% -3,86
|
|PETKM
|23,38
|4.344.480.994
|% 1,21
|
|EREGL
|43,70
|3.691.469.840
|% -2,76
|
|ZOREN
|6,28
|3.045.862.446
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,30
|2.393.247.922
|% -3,94
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,38
|4.344.480.994
|% 1,21
|
|ASELS
|42,90
|7.622.140.552
|% 4,84
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6782
|27,7138
|% 0,50
|
|Euro
|29,2397
|29,2490
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,7300
|33,8991
|% 0,24
|
|Frank
|30,4345
|30,6178
|% 0,82
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|17,52
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|19,54
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.131
|11.237
|230,00
|
|Yarım
|5.583
|5.636
|116,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.818
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|3,03
|
Seans Raporu
17:20
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17:36ANHYT
Yüzde -7.93 oranında düşüşle 49.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 219, 384 adet işlem
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17:35IHLGM
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 124, 290 adet işlem
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17:34BARMA
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 277, 919 adet işlem
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17:33XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 03 altında . İşlem hacmi 112, 130.00 milyon TL de
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17:33NUHCM
Yüzde -6.78 oranında düşüşle 364.50 lira fiyatla işlem gören hissede 424, 865 adet işlem