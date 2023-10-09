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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.10.2023 14:34
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu Bildirimi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202374


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BIST En Aktif Hisseler17:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMRGD 19,91 28.359.704 % 10,00  
FORTE 93,50 644.950.372 % 10,00  
MRSHL 926,20 170.751.294 % 10,00  
BFREN 10.854,30 422.428.757 % 10,00  
IDEAS 82,55 86.903.067 % 9,99  
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17:22 Alış Satış %  
Dolar 27,6963 27,7024 % 0,45  
Euro 29,2411 29,2540 % 0,10  
Sterlin 33,7312 33,9004 % 0,25  
Frank 30,4331 30,6165 % 0,81  
Riyal 7,3630 7,3999 % 0,43  
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17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 18,34  
Altın Gr. 1.646 1.646 20,99  
Cumhuriyet 11.373 11.545 112,00  
Tam 11.141 11.247 240,00  
Yarım 5.588 5.641 121,00  
Çeyrek 2.785 2.820 60,00  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 0,19  
Gümüş Gr. 19,33 19,36 0,19  
B. Petrol 87,83 87,83 3,25  
Seans Raporu 17:22
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