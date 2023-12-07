***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 14:53
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223612
BIST
'
16:457.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -59,35
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:4528,9375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0252
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:4531,2773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1405
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:451.895,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.895,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.897,67
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:43
|IZFAS
|11,11
|121.322.215
|% 10,00
|
|ATATP
|97,90
|256.481.009
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.613.537
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|668.058.850
|% 9,92
|
|YAYLA
|7,21
|20.418.289
|% 9,57
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|213.751.867
|% -9,96
|
|ICBCT
|17,10
|191.157.344
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.286.440
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.968.655
|% -9,95
|
|THYAO
|249,20
|5.176.023.955
|% -0,82
|
|TUPRS
|150,00
|3.046.087.748
|% 0,07
|
|YKBNK
|19,45
|2.964.131.378
|% -4,75
|
|ASTOR
|104,10
|2.386.119.707
|% 2,56
|
|AKBNK
|34,98
|2.260.476.230
|% -4,16
|
|EKGYO
|7,40
|1.681.167.752
|% 0,27
|
|YKBNK
|19,45
|2.964.131.378
|% -4,75
|
|ISCTR
|21,96
|2.090.307.044
|% -3,09
|
|ODAS
|9,93
|833.774.808
|% -1,78
|
|ZOREN
|4,77
|353.994.581
|% -1,04
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9340
|28,9378
|% 0,09
|
|Euro
|31,2798
|31,2951
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,2915
|36,4735
|% 0,26
|
|Frank
|32,9354
|33,1338
|% 0,10
|
|Riyal
|7,6909
|7,7295
|% 0,08
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|906,65
|909,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,10
|989,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,13
|75,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,15
|2.039,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:43
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