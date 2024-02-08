***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 14:03
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248062
BIST
'
15:268.975
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 131,88
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.975
15:2630,6028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0199
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2632,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0120
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:261.994,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,36
|Açılış
|: 1.994,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ARZUM
|42,92
|133.411.879
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.656.860
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|967.575.321
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|397.318.923
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.963.840
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|486.989.338
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.421.662
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|CELHA
|30,52
|56.138.626
|% -5,98
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|291,00
|9.155.386.625
|% 1,75
|
|EREGL
|45,40
|4.763.797.909
|% 0,84
|
|REEDR
|40,72
|4.486.798.385
|% -2,30
|
|TUPRS
|157,30
|3.204.871.453
|% 1,94
|
|SISE
|52,00
|2.910.355.946
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,68
|261.087.705
|% 1,82
|
|AKFGY
|2,30
|315.331.868
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|372.481.851
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|611.465.988
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,37
|1.167.639.560
|% 0,68
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5969
|30,6028
|% 0,07
|
|Euro
|32,9649
|32,9915
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,4429
|38,6357
|% -0,17
|
|Frank
|34,8717
|35,0818
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1356
|8,1764
|% -0,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|879,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,19
|884,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,08
|80,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,28
|2.024,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:26
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15:41EUHOL
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