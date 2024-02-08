***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 14:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248078
BIST
'
15:278.973
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 129,92
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.976
15:2730,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0211
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:2732,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:271.993,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.993,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.992,85
BIST En Aktif Hisseler15:25
|ARZUM
|42,92
|133.320.116
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.652.446
|% 9,98
|
|TMSN
|108,10
|396.859.606
|% 9,97
|
|ULKER
|109,20
|967.090.364
|% 9,97
|
|ELITE
|58,50
|78.963.840
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|486.691.416
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.270.804
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|CELHA
|30,54
|56.052.252
|% -5,91
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|THYAO
|290,75
|8.715.680.788
|% 1,66
|
|EREGL
|45,40
|4.745.872.034
|% 0,84
|
|REEDR
|40,82
|4.466.841.943
|% -2,06
|
|TUPRS
|157,40
|3.152.972.114
|% 2,01
|
|SISE
|51,95
|2.856.668.415
|% 3,38
|
|TSPOR
|1,69
|260.889.641
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|314.755.686
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|371.758.227
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,92
|611.156.912
|% -1,20
|
|EKGYO
|10,39
|1.165.988.401
|% 0,87
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5985
|30,6038
|% 0,07
|
|Euro
|32,9578
|32,9978
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,4428
|38,6356
|% -0,17
|
|Frank
|34,8701
|35,0801
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1342
|8,1750
|% -0,02
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,32
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|880,07
|881,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|880,14
|882,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,74
|2.027,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:25
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15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 125, 63 artarak (% 1.34 ) 9, 520
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15:39XU100
Endeks 8, 973 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 78, 497.00 milyon TL de
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15:39MHRGY
Yüzde 7.95 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 490, 784 adet işlem
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15:38ERSU
Yüzde 7.92 oranında artışla 28.60 lira fiyatla işlem gören hissede 176, 881 adet işlem
-
15:35KTLEV
Yüzde 8.16 oranında artışla 89.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 248 adet işlem