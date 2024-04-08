***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 10:14
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269435
BIST
'
11:479.684
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 64,77
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:4732,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:4734,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1411
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:472.406,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,94
|Açılış
|: 2.406,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ENTRA
|13,31
|10.604.809
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|403.817.715
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|273.966.928
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|696.235.990
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|99.144.488
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.487.104
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.459,00
|156.740.824
|% -5,51
|
|GENIL
|60,55
|132.636.128
|% -4,95
|
|MARTI
|4,34
|54.359.967
|% -3,77
|
|THYAO
|310,75
|5.293.159.871
|% 1,14
|
|ISCTR
|12,98
|2.272.161.369
|% 1,72
|
|TUPRS
|179,00
|1.617.741.241
|% -0,39
|
|YKBNK
|30,56
|1.596.061.986
|% 1,19
|
|EREGL
|41,64
|1.309.978.515
|% 0,63
|
|ISCTR
|12,98
|2.272.161.369
|% 1,72
|
|EKGYO
|10,26
|826.027.206
|% 3,85
|
|ZOREN
|5,80
|465.484.945
|% 0,87
|
|YKBNK
|30,56
|1.596.061.986
|% 1,19
|
|HALKB
|16,15
|768.019.491
|% 7,31
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0607
|32,0685
|% 0,16
|
|Euro
|34,8676
|34,8898
|% 0,40
|
|Sterlin
|40,5507
|40,7540
|% 0,55
|
|Frank
|35,4790
|35,6569
|% 0,29
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|938,05
|939,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,71
|1.011,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,27
|90,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,51
|2.335,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:43
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11:58HATSN
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 61 artarak (% 0.64 ) 8, 592
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11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, ENTRA, MOGAN, GOLTS, SAMAT, ALVES, GRNYO, PASEU, DERIM, ODINE