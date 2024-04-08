***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 10:17
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269442
BIST
'
11:479.684
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 64,77
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:4732,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0523
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:4734,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1411
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:472.406,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,94
|Açılış
|: 2.406,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ODINE
|75,35
|404.595.553
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.721.138
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|275.086.044
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|697.681.228
|% 9,98
|
|GOLTS
|441,50
|45.647.568
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.385.613
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.455,00
|159.362.015
|% -5,76
|
|GENIL
|60,60
|133.754.263
|% -4,87
|
|MARTI
|4,33
|58.365.171
|% -3,99
|
|THYAO
|310,25
|5.348.359.345
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,92
|2.332.039.479
|% 1,25
|
|YKBNK
|30,24
|1.697.500.261
|% 0,13
|
|TUPRS
|178,70
|1.649.908.616
|% -0,56
|
|EREGL
|41,60
|1.335.688.576
|% 0,53
|
|ISCTR
|12,92
|2.332.039.479
|% 1,25
|
|ZOREN
|5,78
|495.501.627
|% 0,52
|
|EKGYO
|10,23
|860.058.952
|% 3,54
|
|YKBNK
|30,24
|1.697.500.261
|% 0,13
|
|HALKB
|16,13
|790.742.037
|% 7,18
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0605
|32,0681
|% 0,16
|
|Euro
|34,8652
|34,8936
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,5475
|40,7508
|% 0,54
|
|Frank
|35,4712
|35,6490
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5664
|8,6094
|% 0,64
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,79
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|938,05
|939,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,71
|1.011,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,27
|90,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,51
|2.335,89
|% 0,66
|