***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 10:20
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269449
BIST
'
11:489.689
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 69,79
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:4832,0676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0518
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:4834,8933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1408
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:482.406,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,62
|Açılış
|: 2.406,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ODINE
|75,35
|404.389.019
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.663.852
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|274.183.032
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|696.533.802
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|99.801.685
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.725.977
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.457,00
|157.542.047
|% -5,63
|
|GENIL
|60,60
|132.942.663
|% -4,87
|
|MARTI
|4,34
|56.903.322
|% -3,77
|
|THYAO
|310,50
|5.314.526.371
|% 1,06
|
|ISCTR
|12,97
|2.285.978.842
|% 1,65
|
|YKBNK
|30,50
|1.628.248.623
|% 0,99
|
|TUPRS
|178,80
|1.623.825.723
|% -0,50
|
|EREGL
|41,64
|1.317.736.413
|% 0,63
|
|ISCTR
|12,97
|2.285.978.842
|% 1,65
|
|EKGYO
|10,23
|855.016.946
|% 3,54
|
|ZOREN
|5,79
|482.887.546
|% 0,70
|
|YKBNK
|30,50
|1.628.248.623
|% 0,99
|
|HALKB
|16,24
|781.188.789
|% 7,91
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0579
|32,0642
|% 0,15
|
|Euro
|34,8623
|34,8922
|% 0,40
|
|Sterlin
|40,5523
|40,7556
|% 0,56
|
|Frank
|35,4751
|35,6529
|% 0,28
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|937,71
|939,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,61
|1.011,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,32
|90,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,09
|2.335,39
|% 0,66
|