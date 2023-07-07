***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
07.07.2023 09:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun maruz kalabileceği risklere ilişkin bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166814
BIST
'
10:296.189
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 48,01
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.195
10:2926,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0429
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:2928,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0331
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:291.607,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.607,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:27
|IZINV
|32,38
|12.801.153
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|QNBFL
|114,90
|543.953
|% 9,95
|
|KRGYO
|27,20
|17.377.812
|% 9,94
|
|YONGA
|33,60
|669.014
|% 9,73
|
|IHAAS
|30,42
|35.446.462
|% -8,65
|
|INGRM
|560,00
|2.165.644
|% -3,55
|
|SUMAS
|102,10
|46.353
|% -1,92
|
|ZEDUR
|49,00
|1.083.139
|% -1,61
|
|CANTE
|31,60
|117.022.029
|% -1,56
|
|ASTOR
|82,30
|2.051.872.287
|% 5,72
|
|EUPWR
|100,00
|284.437.443
|% 5,76
|
|PSGYO
|7,30
|224.688.278
|% 0,27
|
|PENTA
|31,68
|221.713.911
|% 5,60
|
|KONTR
|163,70
|154.905.724
|% 2,50
|
|PSGYO
|7,30
|224.688.278
|% 0,27
|
|ASTOR
|82,30
|2.051.872.287
|% 5,72
|
|HUNER
|9,00
|107.633.238
|% 6,64
|
|SEGYO
|2,54
|22.344.957
|% 2,42
|
|IMASM
|16,73
|127.961.735
|% 3,46
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1118
|26,1352
|% 0,24
|
|Euro
|28,4060
|28,4395
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1501
|33,3163
|% 0,06
|
|Frank
|29,0489
|29,2239
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|2,96
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.390
|10.639
|-27,00
|
|Yarım
|5.203
|5.344
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.672
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,98
|19,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,39
|