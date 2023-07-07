***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
07.07.2023 09:30
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun maruz kalabileceği risklere ilişkin bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166816
BIST
'
10:306.189
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 47,39
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.195
10:3026,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0624
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3028,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:301.608,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.608,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:28
|SKTAS
|3,65
|3.162.155
|% 30,36
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|LUKSK
|63,55
|23.817.849
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|IHAAS
|30,46
|39.238.911
|% -8,53
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|BRKSN
|13,55
|25.934.989
|% -4,31
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|THYAO
|217,20
|1.396.490.041
|% 0,28
|
|TUPRS
|89,40
|627.060.329
|% 1,53
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|PSGYO
|7,35
|230.039.437
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,91
|78.444.533
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1118
|26,1352
|% 0,24
|
|Euro
|28,4060
|28,4395
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,1501
|33,3163
|% 0,06
|
|Frank
|29,0489
|29,2239
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|2,90
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|3,11
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.391
|10.639
|-27,00
|
|Yarım
|5.204
|5.344
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.672
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,99
|19,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,98
|76,98
|0,48
|