***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
07.07.2023 09:56
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Fonun maruz kalabileceği risklere ilişkin bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166834
BIST
'
10:316.188
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 47,19
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.195
10:3126,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0330
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3128,4237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:311.608,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.608,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:31
|SKTAS
|3,65
|3.200.242
|% 30,36
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|LUKSK
|63,55
|23.817.849
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|IHAAS
|30,54
|42.315.889
|% -8,29
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|SELGD
|8,63
|3.680.960
|% -4,85
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,80
|2.249.487.538
|% 5,07
|
|THYAO
|217,30
|1.427.522.653
|% 0,32
|
|TUPRS
|90,30
|756.616.980
|% 2,56
|
|YKBNK
|13,19
|543.625.238
|% 1,31
|
|KCHOL
|111,20
|542.964.697
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,03
|539.839.921
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,19
|543.625.238
|% 1,31
|
|PSGYO
|7,41
|233.109.901
|% 1,79
|
|ASTOR
|81,80
|2.249.487.538
|% 5,07
|
|SKBNK
|2,91
|79.874.021
|% 1,75
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0979
|26,1058
|% 0,13
|
|Euro
|28,3963
|28,4237
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,1591
|33,3254
|% 0,09
|
|Frank
|29,0521
|29,2271
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9421
|6,9770
|% 0,15
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.608
|5,72
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.399
|10.654
|-12,00
|
|Yarım
|5.208
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,10
|0,04
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,31
|