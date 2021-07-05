***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
05.07.2021 22:22
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946614
BIST
12:551.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
12:558,6738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
12:5510,2739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0190
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
12:55504,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,91
|Açılış
|: 504,18
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler12:55
|GWIND
|3,74
|135.340.272
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.686.042
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.799.820
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|5.947.382
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,29
|5.132.030
|% -5,39
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|GARAN
|8,70
|727.159.986
|% 0,69
|
|THYAO
|14,12
|378.278.829
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,46
|276.143.429
|% 0,37
|
|EREGL
|18,24
|257.643.582
|% 0,11
|
|KOZAL
|111,30
|243.838.898
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,24
|196.725.266
|% 0,45
|
|GARAN
|8,70
|727.159.986
|% 0,69
|
|PEKGY
|1,30
|74.286.692
|% 0,78
|
|ODAS
|1,92
|100.179.927
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,46
|276.143.429
|% 0,37
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6681
|8,6738
|% 0,11
|
|Euro
|10,2686
|10,2739
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9743
|12,0343
|% 0,08
|
|Frank
|9,3527
|9,4090
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3064
|2,3179
|% 0,10
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,81
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.331
|-21,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|28,63
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,85
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,06
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|0,15
|