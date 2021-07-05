***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
05.07.2021 22:23
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946615
BIST
14:261.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
14:268,6737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0093
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
14:2610,2791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0138
|Açılış
|: 10,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
14:26503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,64
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler14:26
|SELVA
|6,49
|19.148.548
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.951.264
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.001.463
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.081.064
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,16
|6.055.465
|% -6,39
|
|GARAN
|8,68
|917.260.504
|% 0,46
|
|THYAO
|14,08
|424.628.201
|% -0,28
|
|KOZAL
|111,30
|331.229.511
|% -0,09
|
|AKBNK
|5,45
|315.495.940
|% 0,18
|
|EREGL
|18,27
|313.224.650
|% 0,27
|
|GARAN
|8,68
|917.260.504
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,24
|209.737.032
|% 0,45
|
|ODAS
|1,92
|131.630.879
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,31
|87.347.516
|% 1,55
|
|AKBNK
|5,45
|315.495.940
|% 0,18
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6706
|8,6737
|% 0,11
|
|Euro
|10,2740
|10,2791
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9770
|12,0371
|% 0,11
|
|Frank
|9,3580
|9,4144
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3051
|2,3167
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|17,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.380
|28,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|26,08
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|12,61
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,42
|0,04
|
|B. Petrol
|77,12
|77,12
|-0,04
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40MEPET
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 560, 871 adet işlem
-
14:39MTRKS
Yüzde 5.72 oranında artışla 33.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 739 adet işlem
-
14:38RYSAS
Yüzde 5.21 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 941, 884 adet işlem
-
14:37TUREX
Yüzde 4.46 oranında artışla 9.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 921 adet işlem
-
14:36EDATA
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 608, 832 adet işlem