***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.04.2021 11:47
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Sepeti Şemsiye Fonu İçtüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931256
BIST
12:241.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,43
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:248,2367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2227
12:249,9446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0636
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:24471,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,92
|Açılış
|: 471,81
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:22
|LUKSK
|57,75
|5.316.189
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.649.437
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.847
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SASA
|36,96
|443.884.910
|% -21,36
|
|DESA
|16,84
|29.754.677
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.699.695
|% -9,64
|
|FRIGO
|38,44
|43.166.943
|% -7,15
|
|GWIND
|5,26
|296.398.893
|% -6,41
|
|EREGL
|19,35
|694.928.346
|% 0,16
|
|THYAO
|12,06
|683.075.552
|% 2,81
|
|GARAN
|7,15
|502.023.653
|% 0,14
|
|SASA
|36,96
|443.884.910
|% -21,36
|
|KOZAL
|109,00
|298.315.798
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,08
|154.954.719
|% -0,95
|
|GARAN
|7,15
|502.023.653
|% 0,14
|
|THYAO
|12,06
|683.075.552
|% 2,81
|
|GWIND
|5,26
|296.398.893
|% -6,41
|
|TSKB
|1,22
|50.254.632
|% 0,00
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2327
|8,2360
|% -0,42
|
|Euro
|9,9385
|9,9451
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,3974
|11,4546
|% -0,58
|
|Frank
|8,9631
|9,0171
|% -0,53
|
|Riyal
|2,1922
|2,2032
|% -0,31
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,15
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,65
|65,65
|0,62
|
Seans Raporu
12:22
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 1.11 ) 1, 207
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, KSTUR, LUKSK, KONTR, PENGD, NIBAS, AYCES, SELGD, VANGD, SEKUR
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12:29
PENGD, MERKO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında