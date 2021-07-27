***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.07.2021 21:29
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952117
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
18:0510,1183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
18:05497,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,29
|Açılış
|: 497,44
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
497,44
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5580
|8,5634
|% 0,05
|
|Euro
|10,1071
|10,1183
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8441
|11,9035
|% -0,00
|
|Frank
|9,3186
|9,3747
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2756
|2,2870
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|7,82
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,91
|73,91
|0,39
|