***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
13.08.2021 17:08
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957998
BIST
17:011.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:018,5454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:0110,0810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0177
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
17:01486,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,65
|Açılış
|: 485,68
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:01
|VKING
|7,60
|4.400.327
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.639.089
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.072.533
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.148.012
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.083.366
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.995.577
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|6.262.307
|% -5,56
|
|EDATA
|15,94
|11.283.632
|% -5,40
|
|GARAN
|9,25
|969.704.180
|% -0,43
|
|KRDMD
|8,36
|871.930.250
|% 2,96
|
|SISE
|8,60
|689.006.793
|% 2,14
|
|TUPRS
|99,95
|588.896.334
|% 1,68
|
|THYAO
|12,41
|455.185.109
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,50
|311.722.468
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,36
|871.930.250
|% 2,96
|
|GARAN
|9,25
|969.704.180
|% -0,43
|
|SISE
|8,60
|689.006.793
|% 2,14
|
|TSKB
|1,32
|91.927.099
|% 1,54
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5430
|8,5454
|% 0,05
|
|Euro
|10,0714
|10,0810
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,7983
|11,8575
|% 0,33
|
|Frank
|9,2686
|9,3244
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,08
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|20,63
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|21,06
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|10,19
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,10
|
|B. Petrol
|71,08
|71,08
|-0,23
|