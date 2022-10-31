***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
31.10.2022 11:12
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İÇ TÜZÜK BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075200
BIST
12:323.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 56,22
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
12:3218,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3218,5103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0263
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
12:32980,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,34
|Açılış
|: 980,38
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler12:32
|VKING
|14,86
|6.419.536
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.860.600
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.961.076
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|159.925.203
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.010.731
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|53.010.840
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|67.681.388
|% -7,27
|
|MTRYO
|2,81
|5.358.302
|% -7,26
|
|DOBUR
|52,60
|10.536.508
|% -6,24
|
|MZHLD
|131,10
|18.978.348
|% -6,16
|
|THYAO
|98,30
|2.541.981.489
|% 1,39
|
|SASA
|118,40
|1.562.062.435
|% 8,33
|
|AKBNK
|14,55
|1.291.418.986
|% -0,89
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TUPRS
|374,10
|991.270.590
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,40
|829.399.044
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.104.300.682
|% 0,79
|
|TSKB
|2,98
|302.912.479
|% -1,32
|
|SKBNK
|2,04
|205.784.354
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,06
|809.309.294
|% 0,11
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6143
|18,6165
|% 0,19
|
|Euro
|18,5032
|18,5103
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,4377
|21,5452
|% -0,37
|
|Frank
|18,5489
|18,6607
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9402
|4,9649
|% 0,23
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-11,00
|
|Tam
|6.588
|6.650
|-86,00
|
|Yarım
|3.210
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-0,67
|