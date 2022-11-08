***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
08.11.2022 09:52
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077802
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
0
En Düşük
0
18:0518,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1224
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
18:0518,5976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0626
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
18:05997,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 997,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
997,90
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|76,90
|136.312.264
|% 0,00
|
|PRDGS
|6,57
|158.505.987
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,64
|62.853.359
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|1.936.422
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,72
|51.570.870
|% 0,00
|
|SMRTG
|76,90
|136.312.264
|% 0,00
|
|PRDGS
|6,57
|158.505.987
|% 0,00
|
|RUBNS
|24,64
|62.853.359
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|1.936.422
|% 0,00
|
|MAKIM
|23,72
|51.570.870
|% 0,00
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 0,00
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 0,00
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,85
|7.449.466.601
|% 0,00
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 0,00
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5889
|18,5994
|% 0,66
|
|Euro
|18,5849
|18,5976
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,2664
|21,3730
|% 0,23
|
|Frank
|18,6514
|18,7638
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9273
|4,9521
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,26
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,58
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.672
|6.754
|6,00
|
|Yarım
|3.251
|3.302
|3,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,11
|