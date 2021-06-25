***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 12:48
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Efe Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi Personeli
Fatma Kızıldeniz İç Kontrol
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944100
BIST
12:521.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,42
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:528,6930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:5210,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0215
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:52498,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 498,20
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ALKA
|16,50
|4.474.845
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.459.582
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.583.427
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.976.539
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.265.270
|% -9,93
|
|OZBAL
|12,47
|89.915.648
|% -7,36
|
|SAMAT
|6,06
|43.396.554
|% -6,63
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,34
|105.062.620
|% -5,32
|
|THYAO
|14,41
|361.818.320
|% -1,37
|
|GARAN
|8,32
|311.756.373
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|285.277.829
|% 0,60
|
|FENER
|39,20
|253.345.423
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,70
|240.050.707
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,09
|148.934.566
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|142.592.937
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,75
|285.277.829
|% 0,60
|
|PETKM
|5,50
|205.424.287
|% 1,10
|
|GARAN
|8,32
|311.756.373
|% -0,24
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6903
|8,6930
|% -0,18
|
|Euro
|10,3796
|10,3844
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0548
|12,1153
|% -0,29
|
|Frank
|9,4414
|9,4983
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,21
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,79
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,06
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,44
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|-0,23
|