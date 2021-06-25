***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 12:55
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Efe Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Fatma Kızıldeniz İç Kontrol
Batu Özdemir Araştırma Birimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944101
BIST
12:501.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:508,6936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:5010,3854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0205
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:50498,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,22
|Açılış
|: 498,27
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:50
|ALKA
|16,50
|4.473.360
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.448.509
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.579.395
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.976.378
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.263.168
|% -9,93
|
|OZBAL
|12,49
|88.235.732
|% -7,21
|
|SAMAT
|6,05
|43.189.127
|% -6,78
|
|BERA
|13,14
|101.483.129
|% -6,74
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,41
|355.715.614
|% -1,37
|
|GARAN
|8,33
|311.617.159
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,74
|285.047.446
|% 0,45
|
|FENER
|39,44
|245.603.965
|% 1,65
|
|VAKFN
|12,69
|232.550.601
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,10
|148.732.162
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|142.497.961
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,74
|285.047.446
|% 0,45
|
|PETKM
|5,50
|205.399.781
|% 1,10
|
|GARAN
|8,33
|311.617.159
|% -0,12
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6915
|8,6936
|% -0,17
|
|Euro
|10,3809
|10,3854
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0512
|12,1116
|% -0,32
|
|Frank
|9,4375
|9,4944
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% -0,25
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-3,12
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-1,50
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,19
|