***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.08.2021 10:40
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İnternet Adresi www.inveoportfoy.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
portfoy@inveoportfoy.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nalan YETİŞ Muhasebe Görevlisi 02164530000 Dahili 1146 nalan.yetis@inveoportfoy.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Serdar Gürsoy Portföy Yöneticisi 2005-2009 Deniz Yatırım A.Ş. Müşteri Temsilcisi, 2009-2010 Denizbank A.Ş. Bireysel Bankacılık Yetkilisi, 2010 - devam ediyor Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı 200660,305265
Eral İlhan Karayazıcı Portföy Yöneticisi 2008-2018 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Müdürü-2018 Haziran Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Mine Tarakçıoğlu Portföy Yöneticisi 2015 Ağustos 2020 Haziran Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş-Temmuz 2020 itibariye Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
Gökhan Yazıcı Portföy Yöneticisi Şubat 2016 Haziran 2021 GFO Yönetim Danışmanlık Yatırım Direktörü Temmuz 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.Portföy Yönetisici SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958912
BIST
11:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:578,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:579,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:57487,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,76
|Açılış
|: 487,86
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:57
|AGYO
|3,74
|48.913.355
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.406.568
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|79.664.810
|% 9,86
|
|EDIP
|3,67
|45.090.810
|% 9,55
|
|VAKKO
|11,48
|109.602.850
|% 8,30
|
|PRZMA
|4,13
|7.355.793
|% -7,40
|
|KUTPO
|55,30
|32.443.532
|% -7,14
|
|VKING
|7,01
|36.108.058
|% -6,91
|
|IDGYO
|2,62
|6.021.647
|% -6,43
|
|EUHOL
|3,40
|17.289.997
|% -5,82
|
|GARAN
|9,45
|435.933.971
|% -0,11
|
|THYAO
|12,36
|354.736.654
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,60
|323.988.131
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,80
|283.222.377
|% 0,10
|
|KRDMD
|8,15
|278.214.192
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,60
|323.988.131
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|91.339.687
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|435.933.971
|% -0,11
|
|VAKBN
|3,59
|163.797.167
|% 0,84
|
|HALKB
|4,89
|199.192.626
|% 1,87
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4895
|8,4921
|% 0,72
|
|Euro
|9,9566
|9,9603
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6410
|11,6994
|% 0,81
|
|Frank
|9,2527
|9,3084
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% 0,68
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,24
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|20,83
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|10,08
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,04
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|0,36
|
Seans Raporu
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