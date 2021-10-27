***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2021 16:02
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Inveo Yatırım Holding A.Ş. 6000000 TRY 100
TOPLAM 6000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972830
BIST
17:591.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
17:599,5167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0190
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5911,0516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0154
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:59548,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,87
|Açılış
|: 548,06
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|39,60
|41.012.724
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.465.125
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.772.940
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.807.104
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.735.662
|% 9,90
|
|BALAT
|7,90
|397.638
|% -8,14
|
|BIOEN
|25,04
|415.409.481
|% -7,26
|
|ISGSY
|8,11
|212.239.713
|% -6,78
|
|DIRIT
|4,12
|54.522
|% -6,36
|
|KSTUR
|249,20
|390.496
|% -6,25
|
|GARAN
|9,56
|2.822.825.089
|% 3,46
|
|THYAO
|14,80
|1.442.420.374
|% 0,68
|
|EREGL
|19,86
|1.358.582.842
|% -0,70
|
|AKBNK
|5,76
|1.122.966.102
|% 3,23
|
|ASELS
|16,51
|964.933.490
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,66
|891.257.295
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.822.825.089
|% 3,46
|
|AKBNK
|5,76
|1.122.966.102
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,98
|375.905.830
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|353.647.578
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5111
|9,5167
|% -0,20
|
|Euro
|11,0449
|11,0516
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,0111
|13,0763
|% -0,61
|
|Frank
|10,3326
|10,3948
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5303
|2,5430
|% -0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,80
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-1,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında