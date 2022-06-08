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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 12:15
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.500.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Inveo Yatırım Holding A.Ş. 7500000 TRY 100
TOPLAM 7500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035672


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BIST En Aktif Hisseler14:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 12,13 46.406.393 % 9,67  
EMKEL 2,61 26.277.329 % 9,66  
ULUUN 22,46 308.078.221 % 9,03  
TMSN 31,26 273.268.613 % 8,02  
TUKAS 12,87 159.885.468 % 7,52  
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14:15 Alış Satış %  
Dolar 17,1607 17,1663 % 2,46  
Euro 18,4625 18,4965 % 2,91  
Sterlin 21,4758 21,5835 % 2,13  
Frank 17,5125 17,6180 % 2,08  
Riyal 4,5620 4,5849 % 2,45  
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14:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -3,60  
Altın Gr. 1.019 1.019 21,34  
Cumhuriyet 6.804 6.907 155,00  
Tam 6.769 6.940 155,58  
Yarım 3.272 3.357 75,26  
Çeyrek 1.641 1.679 37,63  
Gümüş.Ons 21,92 21,95 -0,29  
Gümüş Gr. 12,09 12,10 0,11  
B. Petrol 122 122 1,12  
Seans Raporu 14:15
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