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***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.11.2022 12:08
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Efe Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Hayriye Hazal Batuk İç Kontrol
Batu Özdemir Araştırma Birimi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081350


BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEYKM 9,57 24.330.958 % 10,00  
OBASE 28,16 33.498.861 % 10,00  
IMASM 154,00 31.620.559 % 10,00  
YEOTK 97,35 169.539.376 % 10,00  
MZHLD 169,40 2.644.165 % 10,00  
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13:31 Alış Satış %  
Dolar 18,6229 18,6280 % 0,10  
Euro 19,0505 19,0631 % -0,89  
Sterlin 21,9184 22,0283 % -0,58  
Frank 19,3390 19,4555 % -0,48  
Riyal 4,9407 4,9655 % 0,08  
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13:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 -8,40  
Altın Gr. 1.042 1.042 -4,09  
Cumhuriyet 6.996 7.101 -5,00  
Tam 6.996 7.077 -54,00  
Yarım 3.403 3.460 -26,00  
Çeyrek 1.696 1.729 -14,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,68 -0,24  
Gümüş Gr. 12,37 12,38 -0,13  
B. Petrol 87,17 87,17 -0,45  
Seans Raporu 13:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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