***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.11.2022 12:08
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Mukadder Efe Müfettiş
Nalan Yetiş Muhasebe Sorumlusu
Serhat Özvarış Risk Yönetim Birimi
Hayriye Hazal Batuk İç Kontrol
Batu Özdemir Araştırma Birimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081350
BIST
13:314.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -17,24
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.547
En Düşük
4.500
13:3118,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
13:3119,0631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1719
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
13:311.042,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,40
|Açılış
|: 1.042,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.040,05
BIST En Aktif Hisseler13:31
|SEYKM
|9,57
|24.330.958
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|33.498.861
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|31.620.559
|% 10,00
|
|YEOTK
|97,35
|169.539.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|2.644.165
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|211.947.873
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|4.585.016
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|167.147.781
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,25
|73.196.760
|% -6,58
|
|MEGAP
|6,25
|73.196.760
|% -6,58
|
|THYAO
|105,70
|2.722.143.186
|% -0,84
|
|KONTR
|189,80
|2.538.790.570
|% 8,64
|
|EKGYO
|5,56
|1.743.011.978
|% 1,28
|
|PETKM
|15,14
|1.361.253.304
|% 0,93
|
|KRDMD
|13,06
|1.282.501.426
|% 1,63
|
|EKGYO
|5,56
|1.743.011.978
|% 1,28
|
|ALBRK
|3,47
|655.519.513
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,41
|449.089.912
|% -0,82
|
|ADESE
|1,41
|227.615.149
|% 5,22
|
|YKBNK
|11,02
|1.237.417.152
|% 0,64
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6229
|18,6280
|% 0,10
|
|Euro
|19,0505
|19,0631
|% -0,89
|
|Sterlin
|21,9184
|22,0283
|% -0,58
|
|Frank
|19,3390
|19,4555
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9407
|4,9655
|% 0,08
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.996
|7.101
|-5,00
|
|Tam
|6.996
|7.077
|-54,00
|
|Yarım
|3.403
|3.460
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|-0,13
|
|B. Petrol
|87,17
|87,17
|-0,45
|